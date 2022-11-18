انقطاع المياه في شارع أحمد عرابي بالجيزة لمدة 6 ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - تنطقع مياه الشرب في شارع أحمد عرابي بالجيزة، منتصف ليل اليوم الجمعة، لمدة 6 ساعات؛ لتنفيذ أعمال ربط خط المياه قطر 300 مم المتعارض مع أعمال مشروع توسعة شارع أحمد عرابى.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بالقطع، تشمل شارع أحمد عرابى من ناصية شارع السودان وحتى شارع الرشيد ومتفرعاته يمينا ويسارا.

وأشارت أن القطع يستمر لمدة 6 ساعات، ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا اليوم الجمعة الموافق 18/ 11/ 2022 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 19/ 11/ 2022.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة إنجازها لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه المحافظ، رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات لإنجاز الأعمال بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.