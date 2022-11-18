وزير الصحة يبحث مع ممثلى جامعة «نورث وسترن» الأمريكية التعاون

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من جامعة نورث وسترن الأمريكية، يضم الدكتور ويليام جراديشار رئيس قسم الأورام بكلية الطب، والسيدة جيسيكا موريسى الرئيس التنفيذى للتنمية العالمية والمدير الإدارى للعلاقات الدولية بالجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون فى إطلاق دبلومة تعليمية للأطباء فى تخصص الأورام.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أن هذه الدبلومة تساهم بدورً أساسى برفع كفاءة الفرق الطبية، حيث تُعد الأولى من نوعها فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتتضمن أكثر من 100 محاضرة يُلقيها خبراء متميزين من مستشفى نورث وسترن، فى تخصصات (الأشعة، التحاليل المعملية، الجراحة، علاج الأورام، العلاج الإشعاعى)، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية تعقد 3 مرات سنويًا، وذلك لمدة 3 سنوات.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث تطوير مهارات الطواقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة فى مجال صحة المرأة، وعلاج الأورام، بما يساهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية، وضمان حصول المرضى على أفضل خدمة طبية.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا تقديم دورات تعليمية افتراضية وتفاعلية عبر المنصة الإلكترونية للتعليم الطبى بوزارة الصحة والسكان، منوها إلى أن الوزير أكد أهمية تحديث برامج الدورات التعليمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين ناقشا التعاون فى تدريب فرق التمريض، لاكتساب مهارات علمية وعملية، ورفع كفاءة الفرق الطبية من العاملين بالقطاع الصحى، فى إطار الارتقاء بالمنظومة.