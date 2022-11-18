وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقاً لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير فى مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ جميع المهام القتالية التى توكل إليه.

وألقى اللواء أ ح محمـد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى ينفذها رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكداً أن حماة الاتجاه الإستراتيجى الغربى سيظلون دائما فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لحماية الوطن وصون مقدساته.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم للمهام ومدى الإستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام المكلفين بها.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة­ لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيداً بما لمسه من الإستعداد الجاد لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالى للقوات، كما تفقد عددا من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل، وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها ومدى الاستفادة من منظومة التطوير والتحديث فى ضوء ما يكلفون به من مهام.