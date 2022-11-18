مدبولى: هيئة الدواء عملت على زيادة توافر مستحضرات بنج الأسنان المحلى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن توطين الصناعة الدوائية، ذات الأهمية البالغة، يعد أحد المستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية فى سبيل دعم قطاع الصحة وتوفير الاحتياجات للمواطن، وأيضا فى ظل التوجه الأوسع نحو خفض الاستيراد من المنتجات الأساسية، ولا سيما مع العقبات المتتالية التى يشهدها العالم فى سلاسل التوريد.





جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا للدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلا عن العمل على توطين صناعة الدواء، وفقا لتوجهات القيادة السياسية، وفى سبيل خفض الفاتورة الاستيرادية، وفتح آفاق للتصدير.

وأوضح الدكتور تامر عصام، من خلال التقرير، أن هيئة الدواء المصرية عملت على زيادة توافر مستحضرات "بنج الأسنان" المحلى، ورفع الطاقة الإنتاجية لها، وذلك فى إطار سبل الدعم التى قدمتها الهيئة لرفع القدرات الإنتاجية بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، من 1.5 إلى 3.5 مليون خرطوشة شهريا، بزيادة تفوق 100% عن الطاقة الإنتاجية الحالية بالشركة.

وأشار عصام إلى أنه منذ بداية عام 2022، اتخذت هيئة الدواء المصرية عددا من الإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بالشركة، كان فى طليعتها تقديم الدعم الفنى والإجرائى لشركة الإسكندرية، من أجل توفير خط إنتاجى جديد لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للبنج، ما أسفر عن تعاقد شركة الأسكندرية مع شركة "بوش" الألمانية لتوريد خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 2 مليون خرطوشة شهريا.

و أكد رئيس هيئة الدواء أنه فى الربع الثالث من عام 2022، تم توريد الخط الجديد لميناء الإسكندرية، كما تم التواصل من قبل الهيئة مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الشحن والإفراج الخاصة بالماكينة الجديدة.

وأوضح عصام أن تلك الجهود أسفرت عن إتمام عملية الإفراج عن الماكينة من الميناء، وتوريدها إلى الشركة فى 5 أكتوبر 2022، كما تم الانتهاء من إجراءات التركيب والتشغيل فى منتصف نوفمبر الجارى.

و ألمح الدكتور تامر عصام، فى تقريره، إلى أنه من المخطط البدء فى الإنتاج بالخط الجديد خلال الربع الأول من عام 2023، وبالفعل تم البدء فى أعمال المعايرة ودراسات الكفاءة للخط، وتتم المتابعة بشكل يومى من قبل الهيئة؛ لتذليل أى معوقات قد تؤثر على خطة التشغيل الخاصة بالخط الجديد.

وأكد أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للسوق المصرية بالكامل أصبح يمثل نحو 5 ملايين خرطوشة شهريا، وأن معدل الاستهلاك الشهرى من مستحضرات البنج بالسوق المحلية يبلغ حوالى 3 ملايين خرطوشة شهريا، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 ملايين.