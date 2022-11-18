12 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق فى الجيزة الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك فى إطار تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالى، حيث سيتم ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.
وتوضح محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: بشتيل البلد، بشتيل لعبة، بنى محمد، عزبة المطار، البراجيل، الصفطاوى، يمين المحور، أرض اللواء، المعتمدية.
وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.
كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة أى معوقات، وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.
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