التنمية: توقيع عقدين لاستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة بـ4.2 مليار

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن الوزارة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة، بتكلفة 4 مليارات و239 مليون جنيه.





وأشار إلى أن العقدين يأتيان فى إطار الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لاستكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وهو البرنامج الأول فى منظومة النظافة والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وقال آمنة - فى بيان اليوم - إن العقد الأول والخاص بإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 3.3 مليار جنيه، يتضمن إنشاء 13 مصنعاً جديداً لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة فى 8 محافظات هى الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وسوهاج، كما يتضمن رفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات فى 4 محافظات هى الشرقية والوادى الجديد والبحيرة وأسوان.

وأشار إلى أن العقد الثانى، تبلغ تكلفته الإجمالية 938.6 مليون جنيه، ويشمل إنشاء 9 مدافن صحية فى 5 محافظات هى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج، كما يتضمن رفع المخلفات التاريخية للمخلفات الصلبة البلدية بجميع المحافظات بكمية تقدر بـ 2,1 مليون طن، موضحاً أن ملف إدارة المخلفات الصلبة يشهد نقلة نوعية فى ظل تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية، وبعد رصد الواقع فى المحافظات.

ولفت الوزير إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة تنفيذ المنظومة فى المحافظات وتحسينها باستمرار حتى يشعر المواطن بتحسين مستمر فى الخدمات التى تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التى تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

وكشف أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث وضعت الوزارة مع باقى الوزارات المعنية بالمنظومة ثلاثة برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، لافتاً إلى أن البرنامج الأول خاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة ويتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأشار آمنة إلى أن البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسى والمجتمعى والذى يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات و القانون الموحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفنى ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة تتابع المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، بما يساهم فى سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية، وكذا إزالة أى معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة، مؤكداً حرص الوزارة على الحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بكافة محافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى سيتم طرحها لاستكمال عناصر المنظومة.