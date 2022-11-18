محافظ الغربية: توريد31 ألف طن من محصول أرز الشعير

جدة - نرمين السيد - وأشار رحمى - فى تصريح له اليوم - إلى أن الأرز يعد واحدا من أهم المحاصيل الغذائية والاستراتيجية الهامة وهذا يستدعى بدوره عدم التهاون فى إدارة منظومة تداول الأرز والتعامل معه خلال هذا الموسم مع تطبيق العقوبات بكل حزم طبقا للقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022.
ولفت إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد.
ومن جانبه، أوضح محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أى محاصيل أخرى.
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