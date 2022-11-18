أساقفة المجمع المقدس يصلون قداس عيد تجليس البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - يشترك أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، فى صلوات القداس الإلهى بكنيسة التجلى بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





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