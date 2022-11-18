انت الان تتابع خبر حالة طقس الـ 72 ساعة القادمة.. الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة والرمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن حالة طقس الـ 72 ساعة القادمة، وأشارت إلى استمرار تكون الشبورة المائية في الساعات الاولي من الصباح بالطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء والطرق بين المحافظات والسريعة والزراعية، ونصحت بضرورة توخي الحذر أثناء السير على هذه الطرق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه يحدث استمرار في نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية في بعض الأوقات، وتكون على بعض المناطق والتي تكون غرب البلاد، وتوجد أيضاً الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان على بعض الفترات المتقطعة.

وينتشر طقس مائل إلى الغائم جزئياً على القاهرة وشمال ووسط سيناء، وتوجد السواحل الشرقية والغربية وجال البحر الأحمر، وتستمر السحب الممطرة تتكاثر على كل السواحل الشمالية، وأيضاً شمال الوجه البحري، وتقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية ومرسى علم وحلايب وشلاتين، وينتشر طقس مائل إلى الحرارة من يوم السبت القادم على بعض المناطق.

درجات حرارة اليوم الجمعة

-القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

– الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

– السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16.

– جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.

– شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

– جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت 19 نوفمبر

– القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

– الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

– السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 15.

– جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19.

– شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

– جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 20 نوفمبر

– القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

– الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

– السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

– جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 18.

– شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

– جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16