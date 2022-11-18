وظائف خالية بالقاهرة.. الرواتب مجزية لكل المؤهلات اعرف التفاصيل والحق قدم

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وظائف خالية بالقاهرة

30 مساعد صيدلي. 30 موظف مبيعات. 30 خدمات معاونة. 5 دليفري. مؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين لفرع صيدليات كبرى بمدينة نصر بالقاهرة. يتحدد الراتب حسب المقابلة، وتخرص أيضاً على ضرورة توفير تأمين اجتماعي وطبي ونسبة أرباح. 10 مديرو فروع. 20 مدير أغذية جافة. 15 مدير أغذية طازجة. 45 مشرف أقسام. 100 كاشير. 60 منسق ممرات. 50 بائع مجمدات . و35 بائع بقالة. 25 بائع جزارة. 50 عامل مخاز. 15 موظف استعلاما. 20 مراقب مخزون. 25 مراقب كاميرات. 15 طيار “الفسيبا”. 25 عامل نظافة. بشهادات عليا ومتوسطة. السن يجب أن يكون ما بين 30 إلى 50 سنة. رواتب من 2400 جنيه إلى 3500 جنيه بهايبر ماركت شهير بالقاهرة. وظائف خالية بالجيزة 15 مشرف أمن. 150 فرد أمن. 10 مراقب كاميرات. 10 عامل نظافة. 10 امين مخزن. رواتلب تصل لـ 4000 جنيه. شركة أمن بالجيزة مدينة 6 اكتوبر وتوفر إقامة ومواصلات وتأمين اجتماعي. وطبي. وظائف خالية بالقليوبية مشرف إنتاج. مساعد قص. 20 عامل ماكينة لشركة ملابس. بشهادة أو بدون. خبرة 5 سنوات. الراتب حسب المقابلة. 150 عامل عادي. 50 عامل خدمات. 25 مندوب مبيعات. شركة للحلويات بالقناطر الخيرية قرنفيل. الراتب حسب المقابلة. 3 مهندس كهرباء. 10 عامل إنتاج. 5 كهربائي. 4 فني تكيف. 4 حداد. 3 نجار. شركة إنتاج صناعي بالقناطر. الراتب حسب المقابلة.

رياض - احمد صلاح - قامت مديريات القوى العاملة في محافظات الجيزة الكبري، بالإعلان عن وظائف خالية بالقاهرة اكل من يريدون العمل، والمرتبات تبدأ من 2400 جنيه شهرياً بجانب التامين الصحي والاجتماعي، ومن يقدم للوظائف يذهب لمكتل العمل.