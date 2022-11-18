الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة.. والصغرى في القاهرة 15 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16.