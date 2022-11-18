شقة للبيع في أكتوبر معفنة ومواصفتها زي الزفت.. إعلان غريب يحير السوشيال

رياض - احمد صلاح - انتشر إعلان بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واثار حالة من الاستغراب الشديدة بين الجميع، وهو خاص ببيع الوحدات السكنية، وجاء في بداية الإعلان “عندي شقة معفنة للبيع مواصفاتها زي الزفت”.
إعلان شقة أكنوبر يثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا
وتابع قائلاً “رابع حاجة في أبناء الجيزة المرحلة التالتة يعني جنب مساكن عثمان وما أدراك من مساكن عثمان، خامس حاجة نموذج 1 يعني 6 شقق في الدول الواحد يعني كمية سكان غير عادية، سادس حاجة التشطيب زي الزفت، سابع حاجة بقى السعر 170 ألف ما ينقصش جنيه.. لو حابب تعرف بلاوي أكتر عنها اتنيل اتصل على الزفت الرقم ده وعليه وهباب واتس برده”.
غرض صاحب الشقة من كتابة الإعلان
وحصل الإعلان على رواج كبير بين رواد السوشيال ميديا وخاصة المتخصصين في بيع العقارات، وقال صاحب العقار أنه كتب هذا الإعلان بغرض افت الأنظار إليها وانتشارها بين الكثير من الأشخاص وعلى أوسع نطاق، وذلك بغرض سرعة بيعها وهذا ما حدث بشكل فعلي.