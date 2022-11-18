نشاط الرئيس فى أسبوع.. توجيه بحصر الشهداء ومتابعة مستمرة للاقتصاد

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ووليد سامى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وقد تم فى هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها فى المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة فى هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وذلك للاستفادة من النتائج المثمرة التى أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 فى هذا الإطار.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الإثنين الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الآثارية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، وتطورات الأعمال الإنشائية خاصةً ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصرى وكافة المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصةً من مطارى القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة فى العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار فى العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

"السيد الرئيس يوجه بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافى وحضارى فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الامر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة".

وخلال الأسبوع الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة".

وقد وجه الرئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، بهدف تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافى وحضارى فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.

ومنتصف الأسبوع، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموى المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية".

وقد تم فى هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية، خاصةً ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتى تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية فى البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلاً عن إضافة حيز عمرانى جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحرى على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التى من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجى الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافى".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول فى البورصة".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها فى البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافى، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة فى دعم الاقتصاد الوطنى، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة حالياً فى مختلف القطاعات.

فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً فى منطقة توشكى بجنوب الوادى.

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على حجم الأعمال الحالى فى مختلف مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائى الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً.

إلى ذلك، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء الماضى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلى المنتخب لولا دا سيلفا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس البرازيلى المنتخب تقدم بالشكر إلى الرئيس على اللفتة الكريمة بتهنئته عقب إعلان فوزه مؤخراً بالانتخابات الرئاسية فى البرازيل، معرباً عن تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة، ومشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على حرصه على الحضور إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، معبراً عن التطلع لتطوير التعاون الثنائى بين مصر والبرازيل فى المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادى والتجارى لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.

من جانبه؛ رحب الرئيس بمشاركة لـ لولا دا سيلفا بقمة المناخ COP 27 وتواجده بشرم الشيخ متمنياً له كل التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب البرازيلى الصديق للتنمية والازدهار، ومؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالبرازيل، خاصةً مع تجربتها التنموية الرائدة وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادى، معرباً عن التطلع للعمل المشترك مع الرئيس المنتخب دا سيلفا لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوى لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

وقد وجه الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهاية الأسبوع الماضى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة وسرعة الفصل فى قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً فى محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم فى حوالى 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، والتى أصبح يتبقى منها حوالى 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.

وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة فى سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار فى نهج هذا الأداء الكفء الذى يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعى.

كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذى استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو سارى منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانوناً من أصل 17049 ، والاتفاقيات الدولية تبلغ 1997 من إجمالى 4366، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلى مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفورى عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.