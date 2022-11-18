اجتماع السيسى مع وزير العدل وتتابع وقائع يوم الحلول ضمن COP27 يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصرى اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسى مع مع وزير العدل المستشار عمر مروان.

وذكرت الصحف أن الرئيس السيسى على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضى، وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة، وإنهاء تكدسها، خاصة فى محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم فى نحو 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة فى المحاكم قبل 2021، والتى أصبح يتبقى منها نحو 100 قضية فقط منظورة حاليا أمام المحاكم.

ونقلت الصحف تقدير الرئيس السيسى لجهود القضاة فى سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار فى نهج هذا الأداء الكفء، الذى يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعى.

وضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، تابعت الصحف المصرية فعاليات "يوم الحلول"، ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر (كوب 27)، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتغير المناخى، وأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، وسيلوين هارت مستشار للأمين العام للأمم المتحدة الخاص للعمل المناخى والتحول العادل.

ونقلت صحيفة (الأخبار)، تأكيد سامح شكرى، أن "يوم الحلول" فرصة جيدة للتوصل إلى حلول لأزمة المناخ قائمة على الحوار ومشاركة المعرفة، مشيرا إلى أهمية أن تكون الحلول مبتكرة وقائمة على التوجه الشامل الذى يضع كل أبعاد العمل المناخى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل.

ونسبت الصحيفة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأكيدها أهمية التعاون ومشاركة كل الأطراف الفاعلة لتنفيذ العمل المناخى، مع عدم الفصل بين تحقيق التنمية وتنفيذ مشروعات المناخ، وأشارت إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الحلول المناخية.

ونشرت إعلان الوزير إطلاق أول صندوق مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون، مضيفة أن الصندوق يصل رأس ماله المرخص إلى مليار جنية بهدف تمويل مشروعات الشركات المصرية التى تحقق خفض للانبعاثات فى مصر وتصدر لها شهادات معتمدة عالميا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرى.

وتابعت صحيفة (الأهرام) وقائع المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ سامح شكرى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أكد شكرى أن الأطراف المختلفة المشاركة فى المؤتمر تحاول الانتهاء من المناقشات حول قضية المناخ فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إحراز تقدم، ولكن لا تزال هناك قضايا مفتوحة، وتتم مناقشتها بين الأطراف.

ونقلت الصحيفة عن شكرى القول إنه "فى يومى السابع والثامن من نوفمبر الحالى، التقى قادة العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقدموا دعما كبيرا لقضية التغير المناخى، وأظهرت الدول التزاما كبيرا، وقدمت تعهدات تجاه دعم مكافحة التغير المناخى، موضحا أن هذه الالتزامات تحتاج إلى التنفيذ".

وأضاف أنه "فى مشاورات الأمس واليوم، شاركت فى مناقشات مختلفة، وبعض المناقشات كانت إيجابية، وبعضها لم يعكس الإدراك المتوقع للعمل بشكل جماعى لمواجهة الحالة الطارئة للأزمة المناخية".

وتحت عنوان (قادة إفريقيا يطالبون مصر برعاية أجندة العمل المناخى) أفردت صحيفة (المصرى اليوم) تقريرا استهلته بالقول "بينما تواصل بلدان شمال العالم عرقلة إرساء مبدأ المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، وتعطيل العمل بمبدأ (الملوث يدفع الثمن)، الذى ينادى به نشطاء البيئة ومنظمات العمل المناخى المعنية بإرساء مبادئ العدالة المناخية، نجحت مسودة مؤتمر المناخ فى دورته السابعة والعشرين cop27 بشرم الشيخ فى إدراج مبدأ تعويض الخسائر على مائدة التفاوض، فى خطوة يؤكد القادة الأفارقة أنها قد تحرك المياه الراكدة فيما يخص تعويض بلدان الجنوب عن الخسائر التى تكبدتها، أو على الأقل تحدث فرقا فى تمويل التكيف والمرونة لمواجهة تغير المناخ".

وأضافت الصحيفة - فى تقريرها - أن أن المراقبين وصفوا الدورة الحالية من مؤتمر المناخ، والتى ترأستها مصر، بأنها "إفريقية بامتياز"، موضحة أن القادة الأفارقة يعولون على مصر فى دفع المباحثات فيما بعد CoP27 لضمان تحويل تعهدات التمويل المناخى إلى أفعال، والحفاظ على مطلب طرح تعويض الخسائر، الذى يتحايل عليه أصحاب المصالح على حساب أمن شعوب الجنوب.

ونقلت عن وزير البيئة والثروة السمكية والتنمية المستدامة بجمهورية تشاد، محمد عبدالكريم حنو، وصفه - فى تصريحات اختص بها الصحفية - مؤتمر COP27 بأنه "كان إفريقيا بامتياز" نظرا لإعلائه صوت القارة وتصدير مطالبها على طاولة التفاوض، معربا عن أمله فى أن تستمر مصر فى «لم شمل القارة الإفريقية» فيما بعد cop27، وذلك عبر إحياء العلاقات التاريخية بين مصر وبلدان القارة، مؤكدا أن إفريقيا ليست جديدة على مصر؛ بل إنها فى عمق التاريخ المصرى.

وأبرزت الصحيفة تأكيد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل، المنسق التقنى للجنة المناخ لمنطقة حوض الكونغو، أرليت سودان نونوه، أن مصر قادرة على التشبيك بين لجان الاتحاد الإفريقى الـ3، المعنية بالعمل المناخى، لافتة إلى أن نجاح cop27 مرهون بإنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، أوردت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تنفيذ مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، لتعظيم الاستفادة من مقوماتهما، وإعادة إحيائهما كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين الزائرين لها من مختلف مناطق الجمهورية، وخاصة حديقة الحيوان التى تمثل جزءا من موروثنا الترفيهى على مدار أجيال.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى عقد اجتماع أمس لبحث مخططات تطوير حديقتى الحيوان والأورمـان بالجيزة بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسئولى الوزارتين، وممثلى شركات التحالف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد القول إن وزير الزراعة أشار - خلال الاجتماع - إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تطوير الأصول المملوكة للوزارة من حدائق ومتنزهات، خاصة المتواجدة منها فى نطاق القاهرة الكبرى، كحديقتى الحيوان، والأورمان بالجيزة، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ أعمال الإدارة والتشغيل،

وفى نشاط حكومى ثان، أفادت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس الوزراء التقى، أمس، مع اللواء ناصر فـوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل.

ونقلت الصيحفة عن رئيس الوزراء تأكيد أهمية اللقاء الذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، بشأن أعمال المعاينة للأراضى الفضاء غير المستغلة فى المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

وذكرت الصحيفة أن اللواء فوزى أكد أن المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة لتتواءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية، بجانب إقامة المشروعات التنموية فى جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة على الأرض.

وفى سياق آخر، نقلت صحيفة (الأهرام) ترحيب المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، باستضافة مصر، فاعليات المؤتمر الدولى المقبل للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، موجها الشكر لأعضاء الجمعية العامة على نتائج التصويت.

وذكرت الصيحفة أن ذلك جاء خلال كلمة بدوى فى فعاليات دورة المؤتمر الرابعة والعشرين التى اختتمت أعمالها مؤخرا، بمدينة ريو دى جانيرو بدولة البرازيل، بمشاركة وفد رفيع المستوى، يضم المستشار محمد الفيصل يوسف، نائب رئيس الجهاز، ونخبة من أعضاء الجهاز من الفنيين والمراجعين.

ونقلت الصحيفة إيضاح بدوى - فى كلمته أمام الجمعية العامة - الرؤية المصرية لإستراتيجية عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية خلال الدورة القادمة، ودورها فى تعزيز الاستدامة على مختلف محاور التنمية، ودعم الصوت العالمى داخل المؤتمر الدولى.

اقتصاديا، أوردت صحيفة (الشروق) إعلان وزارة التعاون الدولى توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائى مشترك مع الجانب الألمانى بقيمة 160 مليون يورو فى العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفنى والمعنى وتطوير البنية التحتية، فى ضوء جهود التعاون متعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 203۰ وتعزيز التحول الأخضر، وفق بيان للوزارة أمس.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء ضمن فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بشرم الشيخ، واستمرارا للشراكات التى تم إعلانها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاط أوضحت أن الحلول ليست فقط تقديم المسارات منخفضة الكربون، لكن نافذة مفتوحة للإبداع والابتكار، والاستماع لمشاركات ومساهمات الجميع، باعتبارها الطريقة المثلى للتصدى لآثار تغير المناخ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لجميع الأصوات الرسمية وغير الرسمية، فأتاحت الفرصة من خلال المنطقة الخضراء للشباب والقطاع الخاص والسكان المحليين والمرأة لعرض أفكارهم وحلولهم، وجمعها على مدار اليوم.

رياضيا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن منتخب مصر لكرة القدم ‎سيلتقى فى الخامسة من مساء اليوم مع نظيره البلجيكى، المصنف الثانى عالميا والملقب بـ "الشياطين الحمر"، فى مباراة ودية دولية يحتضنها استاد جابر الأحمد بدولة الكويت الشقيقة، وهى المواجهة الخامسة التى تجمع بين الطرفين، حيث سبق والتقيا فى أربع مناسبات سابقة، حيث كان الفوز من نصيب أبناء المحروسة ثلاث مرات، وبلجيكا مرة واحدة.

ونشرت الصحيفة أن المباراة ‎تمثل أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث إنها أول اختبار قوى وجاد للجهاز الفنى الجديد لمصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، كما أنها تأتى من ضمن المباريات القوية لإعداد الفراعنة لمواصلة منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة، بينما تعد البروفة الأخيرة فى برنامج إعداد منتخب بلجيكا قبل المغادرة للدوحة للمشاركة فى كأس العالم التى تستضيفها قطر، وتنطلق فعالياتها يوم الأحد المقبل