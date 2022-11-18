ختام أعمال قمة المناخ cop27 اليوم وإصدار البيان الختامى

جدة - نرمين السيد - وانطلقت قمة المناخ فى 6 نوفمبر الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة أكبر عدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلى المؤسسات الدولية والإقليمية. وتأتى قمة المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغى أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.

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