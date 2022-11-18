اليوم.. الأوقاف تفتتح 30 مسجدا فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - ومن إجمالى ما افتتحته الأوقاف، 294 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و76 مسجدًا بعد الصيانة. وفيما يلى أسماء المساجد التى من المقرر افتتاحها: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الدقهلية 1. مسجد عزبة 9 – الربيعة – مركز دكرنس. مديرية أوقاف المنيا 2. سالم خليفة – مهدية.

3. حمزة بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية.

4. التقوى – عزبة الحلوانى – دير السنقورية – بنى مزار. مديرية أوقاف القليوبية 5. الخطيب – منطقة الحرية – العبور الجديدة. مديرية أوقاف الفيوم 6. عزبة يونس – الغرق – إطسا.

7. الرحمن – بيهمو – سنورس.

8. الإيمان – عزبة الأعرج - إطسا.

9. عبد المنعم شغميم – الناصرية – مركز الفيوم شمال. مديرية أوقاف الجيزة 10. عمر عبد الجيد – قرية اللشت - العياط. مديرية أوقاف الشرقية 11. المنصورى – واحد الصالحية – الحسينية.

12. الحمر الجديدة – منشأة أبو عمر. مديرية أوقاف البحيرة 13. إدريس غيث – كوم الفرج – أبو المطامير.

14. التقوى حسن متولى - الحرية شمال التحرير – أبو المطامير.

15. كازوليا الغربية – كوم الفرج – أبو المطامير.

16. الرحمة بسطاروس – المهدية كوم الفرج – أبو المطامير - البحيرة.

17. شاهين – عزبة شاهين – طيبة - الدلنجات.

18. سعيد عويضة – ك 3 شمال التحرير – أبو المطامير.

19. أبو بكر الصديق – أبو صمادة - الدلنجات.

20. الأمل بالحاجر – كفر الدوار.

21. القبلى بالكنائس – كفر الدوار.

22. على رضوان – أبو حمص. ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف البحيرة 1. جمال النبى - قرية دنشال.

2. حنا سلامة – قرية أريمون المحمودية.

3. العامرية الشرقية - قرية العامرية الشرقية – مركز رشيد.

4. أولاد الشيخ – قرية أولاد الشيخ – مركز أبو المطامير. مديرية أوقاف الشرقية 5. عبد الله بن مسعود - عزبة مسعود – كفر صقر.

6. الخلفاء الراشدين – حفنا – شبرا النخلة.

7. الحرمين – الجديدة – مينا القمح. مديرية أوقاف الجيزة

8. الصف ( الكبير ) – الديسمى - الصف.

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