الأزهر يعزى فلسطين فى ضحايا حريق مخيم جباليا

جدة - نرمين السيد - تقدم الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى فلسطين قيادة وشعبا، فى ضحايا الحريق الذى اندلع بإحدى البنايات بمخيم جباليا شمال غزة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.





وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى فى مصابه الجلل، داعيا الله أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين وأهلها، وأن يقيهم كل مكروه وسوء. ووجه شيخ الأزهر خالص العزاء إلى أسر الضحايا، ودعا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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