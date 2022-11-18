الأرصاد تحذر من شبورة وأتربة صباح اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى.





وأوضحت أنه أيضا هناك أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد. وتابع، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد. ويستمر الطقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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