اليوم.. قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت شركة مياه الشرب بـ القاهرة، أمس الخميس بيانًا أعلنت فيه أنه سيتم قطع مياه الشرب عن ثمانى مناطق بالقاهرة، الجمعة، لمدة ثمانى ساعات تبدأ من الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباح السبت.

وقالت الشركة إن الإجراء يشمل مناطق "إسكان ألماظة، ميدان تريومف وتفرعاته، شارع عمر بن الخطاب وتفرعاته، السبع عمارات، أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة، منطقة العزب بعين شمس، منطقة إسكان أبو غزالة، شارع جسر السويس التابع لعين شمس" .

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل معها عن طريق الخط الساخن "125"، أو على خدمة الوتسآب على رقم 01206665125.