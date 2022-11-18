جدة - نرمين السيد - وأصدرت شركة مياه الشرب بـ القاهرة، أمس الخميس بيانًا أعلنت فيه أنه سيتم قطع مياه الشرب عن ثمانى مناطق بالقاهرة، الجمعة، لمدة ثمانى ساعات تبدأ من الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباح السبت.
وقالت الشركة إن الإجراء يشمل مناطق "إسكان ألماظة، ميدان تريومف وتفرعاته، شارع عمر بن الخطاب وتفرعاته، السبع عمارات، أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة، منطقة العزب بعين شمس، منطقة إسكان أبو غزالة، شارع جسر السويس التابع لعين شمس" .
وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.
وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل معها عن طريق الخط الساخن "125"، أو على خدمة الوتسآب على رقم 01206665125.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.