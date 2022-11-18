«دور مصر فى بناء الحضارة الإنسانية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكد مختار جمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وعبر وزير الأوقاف، عن ثقة الوزارة، فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.