دار الإفتاء توضح آداب تشييع الجنازة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه يطلب فى ذلك عدة أمور، منها الصلاة على الميت، وحمل جنازته، واتباعها حتى تدفن، والمبادرة والمسارعة إلى حملها للقبر، والْتزام الخشوع، وألا يكون فيها نَوْحٌ أو صياح.
وأكدت أنه يجب ألا يُتَحَدَّثَ فى تشييعها بأحاديث الدنيا، ويستحب الوقوف على قبر الميت والاستغفار والدعاء له بالرحمة والتثبيت، ومن استوفى ذلك كلَّه نال الثواب الجزيل والأجر العظيم.
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