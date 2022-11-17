رسميا.. ساديو مانى يغيب عن منتخب السنغال فى كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - أعلن الاتحاد السنغالى لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب ساديو مانى، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن خوض منافسات كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب الإصابة.

وأكد أطباء المنتخب السنغالى فى مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، استبعاد مشاركة ساديو مانى من خوض منافسات مونديال قطر 2022 بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويعد غياب ساديو مانى عن خوض منافسات كأس العالم 2022، ضربة موجعة للمدير الفنى أليو سيسيه، الذى سيحاول تعويض غيابه فى قائمة أسود التيرانجا قبل إنطلاق البطولة.

وتعرض النجم السنغالى لإصابة عضلية خلال مواجهة فريقه بايرن ميونخ مع فيردر بريمن، متأثرا بإصابته، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويخوض منتخب السنغال منافسات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات هولندا، قطر والإكوادور.