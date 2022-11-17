غدًا.. انطلاق فعاليات جسر الصداقة بين مصر وروسيا فى قصر ثقافة قنا

جدة - نرمين السيد - وتقام الاحتفالية برعاية القنصلية العامة الروسية بمدينة الغردقة برئاسة القنصل العام فيكتور فوروبايف، وبالتعاون مع المركز الثقافى الروسى بالقاهرة برئاسة مراد جاتين، وبالتنسيق مع محافظ الأقصر مصطفى محمد ألهم ومحافظ قنا أشرف الداودى، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم الصعيد الثقافى، وعزة سليمان مدير العلاقات العامة بمديرية فرع ثقافة قنا، ويوسف محمود مدير قصر ثقافة الأقصر وجمعية الصداقة المصرية الروسية ويمثلها شريف جاد عضو مجلس الإدارة.

وفى بيان للمركز الثقافى الروسى بالقاهرة اليوم الخميس، عبر فيكتور فوربايف عن سعادته بهذه الفرصة لتقديم الثقافة الروسية فى صعيد مصر للجمهور المصرى فى قنا والأقصر، حيث تقدم الفرق الروسية مجموعة من الأغانى الشعبية المعبرة عن التراث الروسى وكذلك الفنون الشعبية والفلكلور، فضلًا عن تقديم عرض للأزياء الروسية.

وأضاف "فوربايف"، أنه ستتاح الفرصة للشباب للمشاركة فى المسابقة حول الجغرافيا والتاريخ فى روسيا ومصر؛ لمزيد من التعرف على بعضنا البعض.

من جانبه، قال مراد جاتين، إن مثل هذه الأنشطة تمثل جسرًا قويًا للتعاون الثقافى بين الشعوب، مؤكدا الحرص على الخروج بالثقافة الروسية لجميع محافظات مصر.

بدورها، قالت عزة سليمان، إن فرحة الجمهور فى قنا بحضور الوفد الروسى تفوق الوصف، ونتوقع اهتمامًا كبيرًا من الشباب للتعرف على الثقافة الروسية.

من جهته، أكد يوسف محمود الحرص على الانفتاح على ثقافات الشعوب، وقال: "قدمنا العديد منها فى الأقصر منها إيطاليا وفرنسا واليابان، واليوم نقدم روسيا الدولة الصديقة والتطلع إلى زيادة الأنشطة مع الجانب الروسى".