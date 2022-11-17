وزارة الطيران تشارك فى فعاليات تأثيرات التغير المناخى بـ«COP27»

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الطيران المدنى مشاركتها فى فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، مُمثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة للوزارة التى شاركت فى مختلف الفعاليات التى أقيمت بالجناح العلمى الخاص بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC"، حيث استعرضت الهيئة أهم البحوث والدراسات العلمية التى تقوم بها والأنشطة والخدمات التى تقدمها لمختلف قطاعات الدولة المصرية.





وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، أن مشاركة الوزارة تأتى فى إطار استراتيجيتها تجاه التغير المناخى، حيث تضع فى مقدمة أولوياتها القضايا البيئية والحد من الانبعاثات باستخدام الطاقة النظيفة وتطوير الخدمات التى تقدمها هيئة الأرصاد الجوية فى مجال الطقس والتنبؤات وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وتطوير الخدمات المقدمة للخبراء والمختصين لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وجامعة كولورادو الأمريكية فى فعالية كان محورها "كيفية اختيار السدود على حوض النيل"، وذلك بتشغيل موديل هيدرولوجى لمعرفة اتجاه مسار مياه الأمطار على حوض النيل.

بينما جاءت الفعالية الثانية التى شاركت فيها هيئة الأرصاد بعنوان: "استخدام نظم رصد ومراقبة وإدارة حوض نهر النيل"، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز طرق رصد مصادر ومستويات المياه العذبة عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وجاءت هذه المشاركة فى إطار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والوكالة المصرية للفضاء، لتوفير أحدث طرق رصد ومراقبة مستويات مياه النيل بما يعزز الأمن المائى لجمهورية مصر العربية.

كما شاركت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى الجلسة التى نظمها قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لمناقشة المبادرة المصرية لتأسيس "منظومة إفريقية متعددة الأطراف لإدارة الأزمات والكوارث ذات البعد البيئى"، حيث تأتى الجلسة فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية للتآزر بين الاتفاقيات البيئية الثلاث "التصحر – التنوع البيولوجى – تغير المناخ"، فضلًا عن تبنى مؤتمر المناخ شعار "معًا للتنفيذ" وتهدف المبادرة المصرية للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية فى بناء منظومة متكاملة ودعم وتنسيق الجهود الأفريقية للحد من المخاطر البيئية، مع توفير عنصر الإنذار المبكر.

كما قامت الهيئة بالعمل والتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال عدة اجتماعات هامة، باعتبارها من أوائل الدول الأعضاء مؤسسى المنظمة العالمية بالمشاركة فى إعداد الخطة التنفيذية لمبادرة الإنذار المبكر لجميع الدول الأعضاء، والتى أوكلت مهمة إعدادها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وإعلانها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث أعلن أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، فى مارس الماضى عن هدف طموح لضمان أن "كل شخص على وجه الأرض محمى بواسطة أنظمة الإنذار المبكر فى غضون الخمس سنوات المقبلة"، وتم الإعلان عن "مبادرة الإنذار للجميع".

وجاءت المشاركة الفعالة لهيئة الأرصاد الجوية فى الجلسة النقاشية حول "التغير المناخى فى حوض البحر الأبيض المتوسط"، والتى نظمتها جامعة تشابمان، والجامعة البريطانية فى مصر ووكالة الفضاء المصرية، وقد دارت الجلسة حول نُظم مراقبة التغيرات المناخية لمدينة الإسكندرية باعتبارها إحدى المدن المعرضة لمخاطر ناجمة عن التغيرات المناخية.