محمد صلاح بعد جائزة جلوب سوكر 2022: أحب تحقيق الأرقام القياسية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن الجائزة الجديدة التي حظي بها مساء اليوم الخميس في حفل جوائز جلوب سوكر 2022 الذي أقيم في الإمارات، واصفاً حصول على لقب العام من قبل الجماهير أمر عظيم.

وقال في كلمته خلال الحفل: "أنتم الآن تضعون الضغط علي بتصويتكم لي، شيء عظيم دائمًا أن أفوز بجوائز تكون من تصويت الجماهير".

أضاف محمد صلاح: "أنا دائمًا أركز على مساعدة الفريق للفوز بالمباريات والبطولات، هذا هو الشيء الأهم، لكن أيضًا أحب أن أحقق الأرقام القياسية لأن هذا يحفزني لتسجيل المزيد".

وشدد محمد صلاح في رسالة للجماهير العربية: "طالما أنا عملت كدا يبقى أي حد يقدر يعمل كدا، بقالي 11 أو 12 سنة في أوروبا، مفيش فرق بيننا وبينهم كبير في الموهبة، الفرق في العقلية فقط، هم دارسين حاجات إحنا مش عارفينها، نصيحتي أن تكون جاهزًا لأنك ستقابل أشياء لن تكون سهلة عليك".جلوب سوكر 2022

واصل محمد صلاح رسالته: "عليك أن تخرج من منطقة الراحة لديك، وتبذل المزيد من أجل تحقيق حلمك، عليك أن تضحي بكل شيء، أنا دائمًا أعطي كل شيء لكرة القدم وسأظل، أنا أضحي بوقتي مع العائلة من أجل الذهاب لصالة التدريبات، وكذلك بالنسبة للطعام، أفعل كل شيء من أجل كرة القدم، لذلك أي شخص في الشرق الأوسط يمكنه تحقيق ذلك".

وتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من جلوب سوكر كل من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وجوزيه مورينيو (روما).

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.