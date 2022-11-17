عاجل- رئيس cop27 يدعو إلى اعتماد وثائق تفويض الأطراف بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - دعا سامح شكرى، وزير الخارجية، ورئيس "cop27" خلال الجلسة العامة، الخميس، المنعقدة بقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية، اعتماد وثائق تفويض الأطراف المشاركين فى أعمال الدورة.





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