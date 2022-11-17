البابا تواضروس الثانى.. تصريحات دعمت أركان «بيت العائلة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نسيج واحد

البابا تواضروس الثانى، أكد فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن أهم اللقاءات التى حققها بيت "العائلة المصرى" هى اللقاءات التى تمت بين الشيوخ والآباء والكهنة، وأشار إلى أن المجتمع المصرى اليوم منذ فجر التاريخ معروف بـ "طبيعته الأسرية"، وأوضح أن المصريين يعيشون بطبيعة كأسرة ونسيج واحد على مدار العصور والأزمنة وهذا هو سر للتقارب الإنسانى.

إبداعات شيخ الأزهر

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى تصريحات قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذى أكد فيها أنه يعجبه اسم "بيت العائلة"، لأنه من إبداعات شيخ الأزهر، ولا نستطيع العيش بمفردنا وعندما نعم لمعا نعطى قوة مضافة للوطن، ووجودنا كممثلين للمجتمع المصرى يشكل جمال الحضور الإنسانى.

وأكد الكيان المصرى به أعمدة "الأزهر، الكنيسة، القضاء، والجيش"، مشيرًا إلى أن الأزهر قادر على إعادة الصورة الجميلة للإسلام التى قدمتها مصر، وأتمنى زرع الوطنية المصرية وهى مسؤوليتنا جميعًا، وأوضح أننا نريد الانفتاح على بعضنا البعض مثل مشروع الإئمة والكهنة.

نشر السلام

وأوضح أن بيت العائلة المصرية يعمل على نشر السلام المجتمعى وتحقيق العدالة وتأكيد المواطنة، كما يهدف بيت العائلة إلى الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد لأنباء مصر، فضلًا عن الحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها، واستعادة القيم العليا الإسلامية والقيم العليا المسيحية والتركيز على القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على تفعيلها.

متى تأسس بيت العائلة؟

وجاءت فكرة تأسيس بيت "العائلة المصرية" فى عام 2011، حينما زار قداسة البابا شنودة الثالث، كى يؤدى العزاء فى شهداء كنيسة القديسين، وعرض الفكرة على قداسة البابا شنودة الثالث فرحب بها، وصدر على أثرها قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى بتأسيس بيت العائلة المصرية عام 2011.