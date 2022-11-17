مصر للطيران تنقل «فرقة 2CELLOS العالمية» لإحياء حفل فنى فى الغردقة 

وتنقل مصرللطيران الفريق العالمى فجر غدٍ على متن الرحلة الخاصة رقم MS011 بطائرة طراز بوينج B737-800NG إلى مدينة الغردقة ومنها مباشرة إلى مدينة دبى عقب إنتهاء الحفل على متن الرحلة رقم MS3930.
من ناحية أخرى، فاز عدد من عملاء "مصر للطيران" بتذاكر لحضور الحفل فى المسابقة التى أعلنت عنها الشركة على صفحتها الرسمية من منطلق رعايتها للحدث.
ويقام الحفل توافقًا مع الخطة الطموحة للتنشيط والترويج للسياحة بالبحر الأحمر كواحد من أهم مناطق الجذب السياحى فى مصر، وجذب الاستثمارات فى مجال السياحة، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية والموسيقية.
الفرقة العالمية 2CELLOS
يذكر أن الفرقة العالمية 2CELLOS هى فرقة عزف ثنائية كرواتية على التشيلو مكونة من العازفين لوكا سوليتش وستيبان خاوسر، واكتسب العازفان شهرة عالمية منذ عام 2011 بعزفهما ألحان الروك والبوب على التشيلو، ويقومان الفترة الحالية بجولة غنائية عالمية تشمل العديد من الدول من بينها إسبانيا وإيطاليا واليابان واستراليا وهولندا ومصر والإمارات.
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