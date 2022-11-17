برج خليفة يتزين بصورة محمد صلاح والفائزين بجوائز جلوب سوكر 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - أضيء مساء اليوم الخميس برج خليفة في الإمارات بصورة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعدد من اللاعبين الحائزين على جوائز جلوب سوكر 2022 التي أقيمت ضمن فعاليات إكسبو دبي، وقبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي ستنطلق مساء الأحد وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

وتواجدت صور عدد من اللاعبين بجانب محمد صلاح بينهم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

محمد صلاح

جلوب سوكر 2022

يتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من جلوب سوكر كل من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وجوزيه مورينيو (روما).

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتم استحداث جائزة جديدة لأفضل لاعب ناشئ هذا العام يتنافس عليها كل من جافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي.

جلوب سوكر 2022

جلوب سوكر 2022

جلوب سوكر 2022

جلوب سوكر 2022