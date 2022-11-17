نجمة الأوبرا العالمية فرح الديبانى تعرب عن انبهارها بما شاهدته بـCOP27.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، زيارة إلي المنطقة الزرقاء بمؤتمر تغير المناخ تفقد خلالها جناح وزارة الثقافة ترافقه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور النجمة الأوبرالية العالمية "فرح الديباني"، وتجول المحافظ ومرافقوه بجناح وزارة الثقافة.

كما أبدى المحافظ ومرافقوه إعجابهم بالحرف التقليدية والتراثية، التي أبدعها فنانو مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، كذلك منتجات العارضين من مختلف محافظات مصر.

كما أعربت نجمة الأوبرا العالمية عن سعادتها بما شاهدته في مدينة شرم الشيخ، والتنظيم الجيد للمؤتمر وبشاشة الاستقبال وكرم الضيافة، وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء للمجهودات المبذولة، ولقائه بها، حيث أحيت الديباني حفل مساء أمس لوفود المؤتمر نظمته وزارة الخارجية المصرية، وأشادت بما رأته بالجناح من المعروضات المختلفة ودور وزارة الثقافة في الحفاظ علي التراث.

وأشارت وزيرة الثقافة إلي أن الفعاليات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، مستمرة حيث استمرت عروض الثمان فرق بالممشى السياحى بخليج نعمة ، والتي تشهد يوميا حضورا جماهيريا لافتا، وتفاعلا كبيرا من الجمهور الأجانب والمصريين.

وعلى مسرح المنطقة الخضراء قدمت فرقتي أسوان والحرية للفنون الشعبية عروضها لضيوف مصر بقمة المناخ ، والتي حظيت بإقبال كبير، بمسرح السلام قدمت فرقة العريش والشرقية عددا من التابلوهات الراقصة جناح وزارة الثقافة زيارات مكثفة من ضيوف قمة المناخ.

من الجدير بالذكر أنه زار الجناح عدد من الوفود والشخصيات المشاركة بالقمة منهم وفد من الأمم المتحدة علي رأسه وكيل الأمين العام للمنظمة، مارك بريتي سفير فرنسا بمصر، نوريا سانز القائم باعمال مدير منظمة اليونسكو بالدول العربية ، ووفد من دولة تايوان مشارك بقمة المناخ.

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة

محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح وزارة الثقافة