محيى الدين فى cop27: قمة المناخ شهدت مبادرات وخطوات غير مسبوقة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية رفيعة المستوى لرواد المناخ بعنوان "التقدم والأولويات" بحضور رفيع المستوى من رئاسة قمة المناخ وممثلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

خلال كلمته، أوضح محيى الدين أن هناك قيود على الموازنات الخاصة بتمويل المناخ، حيث إن تمويل المناخ غير كافٍ وغير عادل وغير كفء مما يستلزم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أبرز رائد المناخ عدد من الخطوات غير المسبوقة التى شهدتها قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث تم تعيين أول مبعوث للشباب فى تاريخ قمم المناخ، وهى الدكتورة أمنية العمرانى، كما شهدت قمة المناخ إطلاق جناح الشباب والأطفال ودمجهم فى قلب العمل المناخى.

ونوه محيى الدين إلى مشاركة 7 أطفال من مختلف دول العالم لمشاركة أفكارهم والحلول، من خلال الكتب وتطبيقات البودكاست وغيرها من الحلول المبتكرة.

وفى السياق ذاته، أوضح محيى الدين أنه لأول مرة على الإطلاق يتم إطلاق دعوة للعمل على التكيف مع تغير المناخ، وهى أجندة شرم الشيخ للتكيف، والتى تعد خطة شاملة لدعم إجراءات التكيف فى مختلف القطاعات، مثل الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والبنية التحتية بمشاركة الجهات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وفقا لما ذكره محيى الدين، شهدت قمة المناخ أيضا خطوة رائدة، من خلال تقديم العديد من المشروعات القابلة للاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ فى الاعتبار أن مشاركة القطاع الخاص فى تمويل التكيف، لا تتجاوز 2 فى المائة من التمويل العالمى، وفى السياق ذاته، أوصى محير الدين بضرورة تقديم حوافز أفضل وتقديم المشاريع المصممة بشكل أفضل.

وأوضح رائد المناخ أن أفريقيا كانت فى قلب أجندة عمل قمة المناخ، من أجل دفع أجندة عمل المناخ، فعلى سبيل المثال، تم إطلاق مبادرة أفريقيا لأسواق الكربون، من أجل توفير طاقة مستدامة للجميع ودعم أنظمة الانذار المبكر بالتعاون مع العديد من الشركاء و القطاع الخاص.

كما أشار محيى الدين إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى المحافظات المصرية، حيث شهدت تلك المبادرة منافسة حوالى 6281 مشروعًا.

وأضاف أن تلك المبادرة ستصبح جزء رئيسى من قمم المناخ القادمة وسيتم الانتقال بها إلى المستوى العالمى، ونوه محيى الدين إلى مشاركة المشروعات الفائزة وعددها 18 مشروعا بقمة المناخ بالمنطقة الخضراء و الزرقاء.

وأوضح محيى الدين أن تلك المشروعات تركز على تقديم الحلول مثل إعادة التدوير و للتنوع البيولوجى والطاقة النظيفة وغيرها.

وفى سياق آخر، نوه محيى الدين إلى تقرير الخبراء رفيع المستوى المستقل حول تمويل العمل المناخ من خلال نهج شمولى يربط بين تمويل العمل من أجل المناخ والعمل من أجل التنمية.

واختتم محيى الدين كلمته بالتأكيد على أن التمويل مازال غير عادل وغير كافٍ وغير كفء، مما يستلزم تعزيز مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوسيع نطاق التمويل الميسر ليشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مع الاعتراف الكامل بملف الخسائر والأضرار.

كما أكد أن العالم لا يتحمل المزيد من التعقيدات فى ملفات العلوم والتمويل، معربا عن أمله فى دور الشباب والقيادات السياسية فى تسريع العمل المناخى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.