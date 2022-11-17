البابا تواضروس يستقبل عدد من أساقفة الكنيسة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الخميس، عدد من أساقفة الكنيسة الأنبا أنتونى أسقف إيبارشية أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إنجلترا.





تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الرعوية والخدمية بإيبارشية أيرلندا، كما قدم تقريرًا عن مؤتمر أساقفة أوروبا الذى أقيم فى ضيافة إيبارشية أيرلندا فى شهر أكتوبر الماضى. كما استقبل الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا بيشوى أسقف أسوان والأنبا أغاثون أسقف البرازيل والأنبا أنجيلوس أسقف لندن والأنبا مارك أسقف فرنسا، وتلقى منهم تقرير حول العمل الرعوى بإيبارشيتهم. تأتى هذه اللقاءات على هامش سيمينار المجمع المقدس الذى بدأ أمس بمركز لوجوس بوادى النطرون.

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