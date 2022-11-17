انت الان تتابع خبر وفاة 3 فتيات اثناء عملية اللوز .. شاهد حكايات تقطع القلب بسبب الإهمال الطبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقيت ثلاثة فتيات مصرعهن خلال الأيام الماضية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة تعرضهن للإهمال الطبي أثناء إجرائهن عملية استئصال اللوز لهن.

وكانت الفتاة الأولي هي نور أحمد فرحات 6 سنوات التلميذة بالصف الاول بالمعهد الأزهري بشنراق التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، والتي لقيت مصرعها بعد إجراء عملية اللوز، حيث دخلت في غيبوبة لمدة 10 أيام في أحد المراكز الخاصة.

أما الفتاة الثانية فهي م.م تبلغ من العمر 15 عاما، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والتي لقيت مصرعها بسبب حقنة التخدير أثناء إجراء عملية اللوز.

أما الفتاة الثالثة فهي عزة وهي فتاة في عشرينيات إثر إجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين، وذلك بسبب جرعة بنج إضافية أدخلتها في غيبوبة سكر، رغم أنها غير مصابة بمرض السكري