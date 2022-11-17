انت الان تتابع خبر تكلفة الكشف الطبي للمقبلين علي الزواج … الصحة تعلن المصاريف الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان على لسان المتحدث الرسمي لها، الدكتور حسام عبد الغفار، عن تكلفة الكشف الطبي للمقبلين علي الزواج خلال الفترة القادمة موضحة أن الهدف من ذلك هو اكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.وأكد عبد الغفار في تصريحات له مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر قناة “أم بي سي مصر”، أن تكلفة الكشف الطبي للمقبلين علي الزواج هو بين 20 إلى 40 جنيهًا فقط وليس أكثر من ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن سوف يتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة لفحص المقبلين على الزواج لإجراء كافة التحاليل اللازمة لكل من الرجل والمرآة، وهناك 300 مقر تم تخصيصها لذلك.