محافظ شمال سيناء يؤكد: التصديق علي الحيز العمراني لقرى بئر العبد وانشاء قرية للصيادين بغزيوان تضم 200 منزل.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، علي ان هناك استقرار في مختلف مناطق المحافظة، موجها التحية للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى دحر الإرهاب وقوات الشرطة للاعمال البطولية التي قامت بها في الفترة الماضية، مشيدا بتعاون المشايخ والعواقل والشباب والسيدات.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمجمع اعلام بئر العبد خلال زيارته للمدينة ، بحضور العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وأعضاء المجموعة البرلمانية لبئر العبد والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية،إلى اهتمام الدولة بالمواطن السيناوى.

ولفت محافظ شمال سيناء إلى تصديق هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان على الحيز العمراني لقري بئر العبد، لافتا الي ان ضوابط البناء الجديدة خاصة بالمدن، بينما تراخيص البناء في القري طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008،ويتكلف من 1300 الي 2000 جنيه طبقا للمساحة، مستعرضا ضوابط البناء الجديدة.

دعا المحافظ المواطنين الي التقدم بطلبات لتقنين الأراضي، لافتا الي تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 لمده عام، حيث يتم تحصيل جنيه عن المتر بالمدن ونصف جنيه للمتر بالقرى، للمباني ما قبل 2012.

أعلن المحافظ عن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بقيمة ٥٠٪، مؤكدا علي التصديق للمحافظة بالتصرف في الأراضي وبيع الأراضى للمواطنين بالأمر المباشر حتى 600 متر.

أكد المحافظ علي بدء العمل في الطريق الدولي "العريش /القنطرة شرق" عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم البدء من قرية بالوظة وحتي مدينة بئر العبد بطول 52 كيلومتر.

أعلن المحافظ عن صدور قرار رئيس الجمهورية بطرح اراضي المنطقة الصناعية ببئر العبد بالمجان ، بشرط جدية تنفيذ المشروعات،معلنا عن تخصيص 3 قطع بالمنطقة لصالح أحدي الشركات لاقامة مصنع للبلاستيك.

أشار المحافظ الي انشاء قرية الصيادين بمنطقة غزيوان تضم عدد 200 منزل بمساحة 200 متر للمنزل "120 متر مبانى - 80 متر حوش"قابل للتعلية، بتكلفة 843 الف جنيه، مؤكدا علي تحمل المحافظة المرافق بجانب انشاء طريق بطول 16 كيلو متر من قرية السادات وحتى منطقة غزيوان، حيث أن إيجار المنزل 400 جنيه شهريا لمدة 30 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وكل 10 سنوات تزداد قيمة الإيجار بنسبة 10% ،بخلاف منطقة الخدمات والتى تضم المدرسة والمسجد والحضانة،وسيتم التوزيع عن طريق القرعة العلنية طبقا للنسب المحددة.

بدورهم وجه أعضاء المجموعة البرلمانية لبئر العبد الشكر للمحافظ علي زيارته لبئر العبد والاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي والإدارات المركزية المعنية

واستمع المحافظ الي مطالب المواطنين من أبناء مركز ومدينة بئر العبد، حيث وجه بتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تنفيذ مطالبهم.

وعلي هامش المؤتمر قام المحافظ بتوزيع ٥ شيكات على المستحقين، لشراء رؤوس الأغنام ضمن برنامج التمكين الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى "فرصة".

يذكر أن المحافظ استهل زيارته لمدينة بئر العبد بإفتتاح منتزه حي الغزلان، والذي تم انشاءه علي مساحة 25 فى 50 مترا، بتكلفة 1,2 مليون جنيه، والذي يضم نافورة وبرجولات ومقاعد ومنطقة خدمات.

كما افتتح المحافظ تطوير منتزه بئر العبد بوسط المدينة، والذي تم انشاءه علي مساحة 20 في 40 متر، حيث جرت أعمال التطوير بقيمة 420 الف جنيه، ويضم نافورة وبرجولات ومقاعد ومنطقة خدمات،حيث وجه المحافظة بتخفيض قيمة تذكرة الدخول للاسرة لتصبح 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.