جلوب سوكر 2022.. كريم بنزيما أفضل لاعب في العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - نال الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الاسباني جائزة جلوب سوكر 2022 للعام الحالي في حفل جوائز الأفضل المقام حالياً، ضمن فعاليات إكسبو دبي بحضور نخبة من نجوم العالم والشخصيات الرياضية الأوروبية الشهيرة

يأتي ذلك قبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي ستنطلق مساء الأحد وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

ووصل كل من النجم زالاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان بطل الدوري الايطالي في النسخة الماضيةن والمدرب الشهير فابيو كابيلو.جلوب سوكر 2022

يتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من جلوب سوكر كل من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وجوزيه مورينيو (روما).

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتم استحداث جائزة جديدة لأفضل لاعب ناشئ هذا العام يتنافس عليها كل من جافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي.