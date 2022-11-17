حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص وزارة التنمية المحلية على متابعة التواصل مع الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ وربطها بأجندة مؤتمري المدن الأفريقية في 2025 والمنتدى الحضري العالمي الذي سوف تستضيفه مصر في 2024 .

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التنمية المحلية: أفريقيا تمتلك فرصا لتواكب التوجه العالمي للتنمية المستدامة

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

الخميس، 17 نوفمبر 2022 06:59 م

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص وزارة التنمية المحلية على متابعة التواصل مع الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ وربطها بأجندة مؤتمري المدن الأفريقية في 2025 والمنتدى الحضري العالمي الذي سوف تستضيفه مصر في 2024 .



جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال الجلسة التي نظمتها الوزارة علي هامش فعاليات القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ وذلك في مقر الجناح المصري والتي جاءت بعنوان ( الطريق من COP 27 إلي WUF 12 إلي AFRI Cities) وشارك فيها جان بيير امباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية بمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي وأدارها الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد وشارك في الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلي وزارتي الاسكان والتنمية المحلية وبرنامج الامم المتحدة ومنظمة المدن الافريقية .