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كما افتتحت الوزيرتان معرض "صنعة للأسر الإماراتية المنتجة" خلال فترة الإطلاق لمدة 3 أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2022.
وجاءت مشاركة الأسر المصرية والإماراتية المنتجة فى المعرض، فى إطار دور مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية وجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ودعم الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وتبادل الخبرات ومنح الأسر المنتجة الفرصة للإطلاع على أفضل التجارب لدولتى مصر والإمارات، والتعريف بنوعية المنتجات والسلع والمشاريع المتميزة، والاستفادة من تلك التجارب فى تطوير المشاريع متناهية الصغر، وذلك من منطلق الحرص على مد شبكات الأمان الاجتماعى وتمكين الأسر الأولى بالرعاية وتوثيق العلاقات وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين.
كما يعد معرض "ديارنا" أقدم المعارض المخصصة لمنتجات الحرف اليدوية، حيث يسعى للحفى على الفنون التراثية المصرية، وتدعم وزارة التضامن الاجتماعي، أكثر من 1000 عارض بجميع أنحاء مصر، للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، وبما يمكنهم من فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم خاصة أن السوق الإماراتية تعد من أهم أسواق المشرق العربى وتتمى بأنها مقصد سياحى عالمى
وتعكس رؤية وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعارض الأسر المنتجة المشتركة، صور التعاون المثمر ومشاركة الأفكار الإنتاجية المبدعة، بما يدعم تطوير وريادة المشاريع المنتجة، وتشجيع الأسر على المواصلة والاهتمام، وتعزيز الترابط والتكاتف بين أفراد الأسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية فى سوق المرفأ بدبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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