افتتاح المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية فى سوق المرفأ بدبى

جدة - نرمين السيد - افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيدة حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار "ديارنا للتراث المصرى"، والذى يجرى فى سوق المرفأ بإمارة دبى لعرض منتجات الأسر المنتجة المصرية. افتتاح المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار "ديارنا للتراث المصري" في سوق المرفأ بدبي





كما افتتحت الوزيرتان معرض "صنعة للأسر الإماراتية المنتجة" خلال فترة الإطلاق لمدة 3 أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2022.

وجاءت مشاركة الأسر المصرية والإماراتية المنتجة فى المعرض، فى إطار دور مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية وجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ودعم الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وتبادل الخبرات ومنح الأسر المنتجة الفرصة للإطلاع على أفضل التجارب لدولتى مصر والإمارات، والتعريف بنوعية المنتجات والسلع والمشاريع المتميزة، والاستفادة من تلك التجارب فى تطوير المشاريع متناهية الصغر، وذلك من منطلق الحرص على مد شبكات الأمان الاجتماعى وتمكين الأسر الأولى بالرعاية وتوثيق العلاقات وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين.

كما يعد معرض "ديارنا" أقدم المعارض المخصصة لمنتجات الحرف اليدوية، حيث يسعى للحفى على الفنون التراثية المصرية، وتدعم وزارة التضامن الاجتماعي، أكثر من 1000 عارض بجميع أنحاء مصر، للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، وبما يمكنهم من فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم خاصة أن السوق الإماراتية تعد من أهم أسواق المشرق العربى وتتمى بأنها مقصد سياحى عالمى

وتعكس رؤية وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعارض الأسر المنتجة المشتركة، صور التعاون المثمر ومشاركة الأفكار الإنتاجية المبدعة، بما يدعم تطوير وريادة المشاريع المنتجة، وتشجيع الأسر على المواصلة والاهتمام، وتعزيز الترابط والتكاتف بين أفراد الأسرة.