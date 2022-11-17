محمد صلاح ينهي خلاف راموس ويصافحه قبل حفل جلوب سوكر 2022.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - حرص الدولي المصري محمد صلاح على مصافحة الإسباني الأسطوري سيرجيو راموس خلال وصوله حفل جوائز الأفضل جلوب سوكر الذى انطلق في السادسة من مساء اليوم، لحضور تسليم الفائزين بجوائز الأفضل فى عالم كرة القدم خلال العام الجاري 2022، ضمن فعاليات إكسبو دبي.

ويعود خلاف كبير بين الجماهير المصرية والعربية مع اللاعب الاسباني بعد تسببه في سقوط محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا 2018 وغيابه عن المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم بروسيا أمام أوروجواي.

كما حرص الفرعون على تحية زلاتان ابرهيموفيتش قبل الدخول الى قاعة الحفل المخصص لتسليم جوائز أفضل لاعب في العالم 2022.

يأتي ذلك قبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي ستنطلق مساء الأحد وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

ووصل كل من النجم زالاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان بطل الدوري الايطالي في النسخة الماضية، والمدرب الشهير فابيو كابيلو.جلوب سوكر 2022

يتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من جلوب سوكر كل من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وجوزيه مورينيو (روما).

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتم استحداث جائزة جديدة لأفضل لاعب ناشئ هذا العام يتنافس عليها كل من جافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي.

حفل جوائز جلوب سوكر

حفل جوائز جلوب سوكر

حفل جوائز جلوب سوكر