الظواهر تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة 18 - 11- 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس المنتظرة غدا الجمعة 18 نوفمير 2022، حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري، إلى جانب الأتربة العالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، فيما وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة البحار غدا الجمعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1.25 متر، و1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر وفق إعلان هيئة الأرصاد الجوية.

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 16

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 24 15

دمنهور 25 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 14

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 16

شلاتين 27 21

الاسكندرية 25 15

العلمين الجديدة 25 15

وادي النطرون 25 15

مطروح 27 15

السلوم 26 16

سيوة 25 10

العريش 24 14

رفح 23 13

الطور 26 16

كاترين 18 8

رأس سدر 26 18

نخل 23 7

طابا 25 15

نويبع 25 14

حلايب 23 19

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 26 20

مرسى علم 27 20

الفيوم 25 14

بني سويف 25 13

المنيا 24 12

أسيوط 25 13

سوهاج 26 14

قنا 26 16

الأقصر 27 15

أسوان 27 16

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 26 16

أبو رماد 26 22

رأس حدربة 23 19