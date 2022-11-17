في 5 خطوات.. طريقة تسجيل الأملاك في مصلحة الشهر العقاري ”أون لاين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - تسجيل العقارات والممتلكات هو أمر شائع و يحدث يومياً، ولذلك يسعي العديد من المواطنين لمعرفة الخطوات القانونية التي يجب اتباعها، حتي لا يقع الضرر بالمواطن أو لكي لا يتعرض للمحاكمة القانونية.

ولذلك نرصد لكم خلال السطور التالية، خطوات تسجيل الأملاك والعقارات في مصلحة الشهر العقاري "أون لاين"، وحالات لا يجوز بها تسجيل العقارات أو الأملاك الخاصة بالمواطن.

1- يقوم المواطن بملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني "أرغب في عمل توكيب" ورفع المستندات والإقرار بصحتها.

2- ثم يظهر التطبيق رسالة تفيد رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.

3- ثم يقوم المواطن بأستقبال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل خلال 24 ساعة تفيد قيد الطلب بدفتر الاستيفاء في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة.

4- ثم يقوم بالتوجه للمأمورية لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.

5- ثم يتم إصدار المحرر المشهر واستلامه.