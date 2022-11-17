جدة - نرمين السيد - وشهد التوقيع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر المناخ "Cop27" المُنعقد حاليًا بشرم الشيخ، ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار خطة المحافظة لإعلان مدن المحافظة خالية من البلاستيك.
وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة بدأت فى وضع خطة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بالمنتجات صديقة البيئة، تماشيًا مع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع فى المشروعات والمبادرات التى تراعى البُعد البيئى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع لإنتاج عبوات مياه صديقة للبيئة بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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