توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع لإنتاج عبوات مياه صديقة للبيئة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وشهد التوقيع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر المناخ "Cop27" المُنعقد حاليًا بشرم الشيخ، ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار خطة المحافظة لإعلان مدن المحافظة خالية من البلاستيك.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة بدأت فى وضع خطة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بالمنتجات صديقة البيئة، تماشيًا مع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع فى المشروعات والمبادرات التى تراعى البُعد البيئى.