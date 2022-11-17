بلينكن: واشنطن أكدت خلال COP27 التزامها بتعهداتها وفق اتفاقية باريس

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفى مع ممثلة التجارة ومسؤولة المبادلات الخارجية الأمريكية، كاثرين تاى، على هامش قمة (أبيك) المنعقدة فى بانكوك، إن الولايات المتحدة تقود بالدبلوماسية أمورا كثيرة تؤثر على الشعب الأمريكى والعالم أجمع، حسبما أوردته قناة الحرة الأمريكية.
وأضاف: قررنا خلال قمة آسيان الالتزام بمنطقة حرة منفتحة آمنة تختار فيها كل دولة مصيرها دون أى ضغوط ، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى ناقش مع نظيره الصينى شى جين بينج، أهم الأولويات لكلا البلدين، وأكد أن واشنطن ستستمر بمنافسة الصين، ولكنه لن يسمح للمنافسة بأن تتحول إلى نزاع، كما ستدار العلاقة بين الدولتين بالطريقة الملائمة لتجنب الصراعات.
وأشار إلى أن واشنطن وبكين ستعملان على مواجهة التحديات مثل تغير المناخ والصحة العامة، لافتا إلى أن الرئيس بايدن طلب منه التوجه للصين بداية العام المقبل للعمل على تعزيز الحوار بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الأمريكى إن على روسيا أن تفهم أن العالم لن يقبل برفضها تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، لافتا إلى أن موسكو تستهدف من هم أكثر ضعفا فى أوكرانيا.
وأشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اختار تصعيد حربه ضد أوكرانيا وصعد هجمات جيشه على البنية التحتية الأوكرانية، مضيفًا أنه مهما كانت نتيجة التحقيق فستبقى روسيا هى المسؤولة عما حدث بسبب عدوانها على أوكرانيا.
من جانبها، رحبت ممثلة التجارة ومسؤولة المبادلات الخارجية الأمريكية، كاثرين تاى، بتركيز تايلاند على الاستدامة والاحتواء ودعمها لمنظمة التجارة العالمية وتطبيق نتائج الاجتماعات فى ضوء التحديات التى يواجهها العالم، فى ظل التراجع الاقتصادى نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وضعف سلاسل الإمداد وأزمة تغير المناخ، وقالت كاثرين إن ثقة الشعوب فى النظام العالمى أصبحت متزعزعة، لذلك على كل دول العالم أن تتعاون لإيجاد طرق جديدة للتفاهم من خلال قمة "أبيك".
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