جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن ضبط 140 طن أرز مخبأ فى عدد من المخازن بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا. من جانبه، قال على الغزاوى مدير عام مديرية التموين بدمياط، إنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه أصحاب المخازن، مُضيفًا أنه تم ضبط 85 شيكارة كيماوى ممنوع بيعها خارج الجمعيات الزراعية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تموين دمياط» يضبط 140 طن أرز مخبأ فى عدة مخازن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.