جلسة نقاشية فى cop27.. حياة كريمة بين حقوق الإنسان ومكافحة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - شهد المسرح اليونانى بالمنطقة الخضراء، اليوم الخميس، عقد جلسة نقاشية بعنوان حياة كريمة بين مفهوم حقوق الإنسان وأجندة مكافحة التغير المناخى، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ "COP27"المقامة بمدينة شرم الشيخ.





حضرت الجلسة، آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأدارتها شانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، كما شارك بها كل من؛ محمد فكرى القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، ومنة عادل، رئيس قطاع الاستدامة البيئية بمؤسسة حياة كريمة، ومحمد الغزالى، مسؤول مشروعات الإيفاد بمصر، وكريم دبوس، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة E-tadweer، ومحمد أنور شاهين، مدير مركز التنمية الريفية بجامعة هليوبولس.

وركزت الجلسة على عدة محاور أساسية، شملت دور مؤسسة حياة كريمة فى دعم حقوق الانسان وربطها بمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تطوير القرى الصديقة للبيئة، والاهتمام بملف الأمن الغذائى والتمكين الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن مناقشة دور الجامعات فى تعزيز البحث العلمى لتحقيق مفهوم حياة كريمة مع مراعاة الضوابط البيئية، وأيضا دور المنظمات الدولية فى مواجهة التغيرات المناخية فى مصر والدول النامية.

وأشار محمد فكرى القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، فى بداية الجلسة إلى أن حياة كريمة ليست مجرد مبادرة، فهى واحدة من أكبر المشروعات القومية التى يستفيد منها قرابة 60 مليون مواطن، ولا تعمل فقط على تحسين البنية التحتية، بل تعمل على تطوير جميع الأنشطة التى تضمن حياة كريمة للأفراد و توفر لهم دخل مستدام، مشيرا إلى التعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة حياة كريمة ، لتشجيع المواطنين على العمل فى المجال الزراعى، ومنحهم تسهيلات وصلاحيات لبدء مشروعاتهم، و توفير مصدر دخل مستدام لهم، بالإضافة إلى دعم الفلاحين، بداية من عملية الزراعة مرورا بالحصاد والتسويق وبيع المنتجات.

فيما أكدت منة عادل، رئيس قطاع الاستدامة البيئية بمؤسسة حياة كريمة، على ما تقوم به المبادرة من تدخلات تستهدف حماية البيئة، حيث تتضمن أعمال المبادرة مد القرى بشبكات ألياف ضوئية لتوصيل خدمة الإنترنت السريع، وبناء أبراج الاتصالات، وتطبيق التحول الرقمى من خلال منظومة المجمعات الحكومية الجديدة، وكذلك تطبيق أنظمة الرى والصرف الحديثة، وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب، وتغطية المصارف، والمعالجة الثلاثية للصرف الصحى، وتدوير النفايات، والتوسع فى الزراعة العضوية، والتوسع فى مشروعات توليد الطاقة الشمسية، وتطبيق معايير المبانى الخضراء، والإضاءة الشمسية للمبانى الحكومية، ووحدات الغاز الحيوى، مضيفة أن حياة كريمة تعد من أهم المشروعات التى تواجه التغيرات المناخية، وقد نفذت ورش عمل لمخلفات النخيل لتحويلها لمنتجات صديقة للبيئة يتم تقديمها للسياح لجذب السياحة بقرية فارس حتى أصبحت صديقة للبيئة، فضلا عن زراعة أكثر من 100 ألف شجرة فى مختلف قرى الريف المصرى.

فيما أشار محمد الغزالى، مسؤول مشروعات الإيفاد بمصر، إلى الدور الذى تقوم به حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، ومراعاة حقوق الإنسان بكل أبعادها؛ ومنها الحق فى الحياة وتحسين المعيشة، مؤكدا أن حياة كريمة لا ترتكز فقط على الجوانب الاجتماعية، فهى تعمل أيضا على الحفاظ على البيئة من خلال العديد من المشروعات التى تمت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرهم، وذلك لإيمانها بأهمية حماية كوكب الأرض من تداعيات التغيرات المناخية.

ومن جانبه، قال كريم دبوس، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة E-tadweer، أن الشركة تمثل منصة رقمية وطنية تدعم سلاسل التوريد لصناعة إعادة التدوير، وكذلك تقليل الأثر البيئى للتلوث بالنفايات الإلكترونية على البيئة، مؤكدا على أهمية الاستثمار فى صناعة إعادة التدوير بمصر، ونشر الثقافة والوعى بأهميتها، وعرض نماذج للدول التى تتبع سياسة إعادة التدوير وتأثيرها الإيجابى على اقتصادها

مثل الهند.

بينما أوضح محمد أنور شاهين، مدير مركز التنمية الريفية بجامعة هليوبولس، أن مصر تمتلك كوادر شبابية عديدة، حيث يبلغ عدد طلاب الجامعات 2.4 مليون طالب وطالبة، بمختلف الجامعات والمعاهد بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أهمية تنمية الوعى البيئى لديهم، وتبنى مبدأ المسئولية المجتمعية، وحثهم على القيام بأبحاث علمية وتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، ولافتا إلى ضرورة عمل الجامعات على إحلال الورق محل البلاستك والتقليل من الانبعاثات الكربونية المؤثرة سلبا على البيئة.