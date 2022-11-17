وزير الخارجية فى «cop27»: قمة المناخ وضعت حلولا للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر صحفى بقمة المناخ، أن العالم أصبح مسرحًا للبؤس الإنسانى والمعاناة فيجب أن ينتهى هذا الأمر الآن وليس غدًا.

وأكد رئيس "cop27 " أن قمة المناخ أوضحت الوقت المناسب على حث كل الأطراف للوصول إلى حلول، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية المجتمعية.