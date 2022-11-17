جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر صحفى بقمة المناخ، أن العالم أصبح مسرحًا للبؤس الإنسانى والمعاناة فيجب أن ينتهى هذا الأمر الآن وليس غدًا.
وأكد رئيس "cop27 " أن قمة المناخ أوضحت الوقت المناسب على حث كل الأطراف للوصول إلى حلول، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية المجتمعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية فى «cop27»: قمة المناخ وضعت حلولا للتغيرات المناخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.