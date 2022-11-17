تجديد الثقة فى مجلس إدارة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 4131 لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك اعتبارًا من الرابع من شهر أكتوبر لعام 2022.





وضم تشكيل مجلس الإدارة:

"الدكتور هانى مصطفى محمود راشد نائب لرئيس الهيئة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، نقيب أطباء الأسنان، نقيب العلاج الطبيعى، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، الدكتور فريد محرم إبراهيم خبير فى مجال محاسبة تكاليف الصحة، الدكتور مصطفى محمد السيد محمد خبير فى مجال اقتصاديات الصحة، الدكتور وائل محمود عبدالعال عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى إدارة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم محمد يحيى مهدى، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى إدارة الرعاية الصحية".

يذكر أن الدكتور أحمد السبكى، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنوفية، إضافة إلى ماجيستير الأشعة التشخيصية جامعة المنوفية، وماجيستير إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية من كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والبورد الأمريكى فى الجودة الصحية والسلامة، وماجيستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ودرجة الدكتوراه فى الأشعة التشخيصية جامعة المنوفية، وماجيستير السياسات العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والزمالة المصرية فى إدارة المنشآت الصحية، وخريج الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب الدفعة الأولى، وخريج البرنامج الرئاسى المتقدم لتأهيل القيادات التنفيذية الدفعة الأولى.

وشغِّل الدكتور أحمد السبكى، عدة وظائف فى قطاع الرعاية الصحية، منها، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ فبراير 2020 وحتى الآن، كما يشغل منصب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة منذ يونيو 2018، وكلفه رئيس مجلس الوزراء رئيسًا للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ويشغل أيضًا منصب مشرفًا عامًا على مشروع التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان منذ سبتمبر 2018، ومشرفًا عامًا على مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بوزارة الصحة، فضلًا عن رئاسة المجلس العلمى للزمالة المصرية لإدارة المنشآت والنظم الصحية، وعضوًا بمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وعضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وعضوًا بمجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

كما شغِّل الدكتور أحمد السبكى، منصب معاون وزير الصحة والسكان فى الفترة من مارس 2015 وحتى مارس 2017، كما أسس فى وزارة الصحة والسكان المصرية وحدات "الرقابة الداخلية، الميكنة والتحول الرقمى، الدعم التشريعى، متابعة المخزون الاستراتيجى للأدوية والأمصال واللقاحات، متابعة الخطط الإستراتيجية والسياسات ومؤشرات 2030"، فضلًا عن وحدة إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل التى أشرفت على إطلاق المشروع بمحافظات المرحلة الأولى.

وعلى الصعيد الدولى، تم انتخاب الدكتور أحمد السبكى، رئيسًا للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية لإقليم شمال وشرق المتوسط عام 2021، كأول مصرى يشغل هذا المنصب، وكذلك عضوًا فى مجلس إدارة الإتحاد الدولى للمستشفيات فى عام 2022.