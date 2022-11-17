جامعة الأزهر تختتم الدورة التدريبية لأصحاب الهمم على طريقة «برايل»

جدة - نرمين السيد - أنهت المجموعة الأولى من طلاب وطالبات جامعة الأزهر من أصحاب الهمم، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية على طريقة "برايل"، التى نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع مؤسسة "أخبار اليوم".





وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إن هذه الدورة التدريبية الأولى تُعد ثمرة بروتوكول التعاون بين الجامعة ومؤسسة "أخبار اليوم"، وهو ما يعكس التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية "مصر 2030" من خلال تدريب أصحاب الهِمم على القراءة والكتابة والطباعة بطريقة "برايل" بواسطة خبراء ومتخصصين. ولفت "صديق" إلى أن الطلاب والطالبات المتدربين سوف يحصلون على شهادة معتمدة من مؤسسة "أخبار اليوم". وتأتى الدورة التدريبية فى إطار اهتمام الدولة بالطلاب والطالبات من أصحاب الهِمم فى مختلف المؤسسات التعليمية، وأيضًا فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس الجامعة الدكتور سلامة داود.

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