طلاب المدارس المصرية اليابانية يشاركون فى نموذج محاكاة لـ«COP27»

جدة - نرمين السيد - نظمت المدارس المصرية اليابانية نموذج محاكاة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، حيث شارك الطلاب فى عمل نموذج لتصميم مدينة ذكية صديقة للبيئة، وذلك من خلال استغلال الطاقة الشمسية.





وتضم المدينة الذكية وسائل مواصلات صديقة للبيئة مثل قطار الكهرباء، وعمل تقارير وحملات توعية لتغير المناخ ولوحات إرشادية يظهر على بعضها أثر التغير المناخى، حيث قدم الطلاب خلال العرض مقترحات وحلولًا بناءة من أجل مواجهة التغير المناخى.

كما قدم الطلاب، خلال نموذج المحاكاة، معرضًا لكل دولة والذى تضمن الـ24 دولة المشاركة، كما قاموا بتقديم عرض يتحدثون فيه باستفاضة عن رئيس كل دولة والموقع الجغرافى وأشهر الأكلات والأماكن السياحية التى تشتهر بها كل دولة، وعن الحلول والمقترحات التى وضعت من أجل التقليل من أضرار التغير المناخى.

وأطلق طلاب المدارس المصرية اليابانية العديد من المبادرات منها: "ترشيد استهلاك الطاقة، وحملة توعية للحفاظ على نقطة المياه"، بالإضافة إلى الرسائل الإرشادية "ابدأ بنفسك" ورسالة المعلم للطالب "ابدأ اشتغل: اغلط واتعلم"، وتم عمل جلسة انعكاسية للطلاب مع كل مشروع لمعالجة الأخطاء ما بعد الانتهاء ومعرفة الإيجابيات والسلبيات وعمل مقترحات وصولًا للحلول.

وتضمنت فعاليات نموذج المحاكاة، قيام عدد من الطلاب بإعادة تدوير المخلفات "الزجاجات الفارغة" وتحويلها إلى أوانى زهور وأدوات مكتبية، وتقديم بعض الاختراعات من أجل بيئة نظيفة وغيرها، بهدف إحياء كل ما هو قديم ومُستهلك مما يعزز لديهم فكرة التنمية المستدامة.

يذكر أن المدارس المصرية اليابانية، والبالغ عددها 51 مدرسة فى مختلف المحافظات، تتميز بشمول النظام التعليمى، لأنشطة "التوكاتسو اليابانية"، التى تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، الذى يساهم فى اكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: "تحمل المسؤولية، والنظافة، والنظام، والالتزام، والاستقلالية، وحل المشكلات"، وغيرها من الأنشطة الحميدة التى تسهم فى بناء جوانب شخصية الطالب.