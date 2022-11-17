رئيس الوزراء يستعرض مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عددا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 05:28 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل.

وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

وأكد اللواء ناصر فوزي أن المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتتواءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية، بجانب إقامة المشروعات التنموية في جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة، من خلال إعداد آلية للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الأرض.

وخلال اللقاء، تناول مدير المركز الوطني عددا من الملفات التي يجري العمل على دراستها حاليا بالمركز، من بينها موقف الأراضي الفضـاء على جانبي محور روض الفــرج، وكذا موقف الأراضي المقرر تخصيصها للمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"؛ لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالأراضي الفضاء المتاحة، بمحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك نتائج أعمال المعاينة لمنطقة امتداد محور الحضارة مع محور ياسر رزق بالمقطم، وموقف مستقبل تواجد المجازر بمنطقة حي البساتين، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال معاينة منطقة الهايكستب.

كما أكد اللواء ناصر فوزي أنه يتم العمل حاليا على تخصيص عدد من قطع الأراضي؛ لاستغلالها في إقامة بعض المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.